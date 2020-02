Bon plan : la nouvelle imprimante 3D Alfawise U50 à prix réduit, mais aussi notre sélection

Gearbest continue de développer son catalogue d'imprimantes 3D au sein de sa marque Alfawise et propose désormais une nouvelle référence qui vient s'inscrire entre la U30 et la U30 Pro : la U50.

Pas la peine de chercher une quelconque logique dans la numérotation : l'Alfawise U50 est une imprimante 3D qui vient se positionner entre la U30 que nous avons testée et la U30 Pro, tant au niveau du matériel que du tarif.

La machine reprend ainsi le code couleur rouge et noir d'Alfawise et se présente comme une imprimante 3D FDM (par dépôt de filament fondu). Le volume d'impression est particulièrement intéressant : 260x260x270 mm, ce n'est certes pas le plus gros volume disponible sur le marché, mais sans doute un des formats les plus polyvalents. Ce type de volume permet en effet d'imprimer une grande majorité de projets tout en facilitant les réglages et limitant les effets d'inerties liés à des plateaux trop imposants et lourds.

L'Alfawise U50, comme la grande majorité des machines modernes, adopte un châssis intégrant directement toute son électronique ainsi que son bloc alimentation. En conséquence, on profite là d'une machine assez compacte et bien en rapport avec son volume d'impression, mais également d'une machine profitant d'une structure plus rigide et donc moins sujette aux vibrations excessives.

Elle propose un plateau chauffant 24V, une hotend et un extrudeur MK8. Le montage est de type bowden pour limiter le poids sur la potence. Parmi les options, on note un détecteur de fin de filament, la reprise d'impression après coupure électrique ainsi qu'un écran LCD tactile couleur. La précision affichée par le constructeur varie de 0.02 à 0.2 mm par hauteur de couche avec une précision de 0.12 mm sur les axes X et Y et 0.004 mm en Z.



L'alfawise U50 est actuellement proposée au prix réduit de 191 € chez Gearbest avec livraison depuis l'Europe en quelques jours.



