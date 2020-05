Bon plan : Xiaomi Mi Note 10 Lite à 344€, mais aussi le vélo électrique FIIDO M1 ou les écouteurs Xiaomi Air 2

La semaine dernière lors d'une conférence, Xiaomi dévoilait le Xiaomi Mi Note 10 Lite, une variante allégée du Mi Note 10.

Pour rappel ce dernier propose un affichage AMOLED de 6,47 pouces FHD+ s'étirant sur les tranches et doté d'une encoche en goutte d'eau. Il est certifié HDR10 et intègre un lecteur d'empreintes.

Il embarque un SoC Snapdragon 730G avec jusqu'à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose d'un quadruple capteur photo avec un module principal Sony IMX686 de 64 megapixels capable d'enregistrement vidéo 4K, associé à un ultra grand angle et un capteur macro, pour finir avec un module 5 megapixels pour la capture des données de profondeur. On y trouvera de l'intelligence artificielle pour optimiser les réglages et des modes photo de nuit, portrait et slow motion, ainsi qu'une fonction vlog. A noter que le smartphone conserve une prise jack 3,5 mm.

Enfin, il dispose d'une grosse batterie de 5260 mAh lui assurant une autonomie de plusieurs jours, et avec charge rapide 30W. Le smartphone tourne sous Android 10 avec surcouche MIUI 11.

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite 6+128 Go (version globale donc français ok) est actuellement disponible chez Geekbuying au tarif réduit de 344,80 € avec le code Note10Lite et la livraison gratuite. Il est proposé en deux coloris, noir ou mauve.



Passons ensuite au vélo électrique de montagne FIIDO M1 que nous avons par ailleurs testé.

Ce vélo électrique dispose d'une batterie au lithium d'une capacité de 12,5 mAh permettant une autonomie allant jusqu'à 100 km. Avec son moteur Brushless de 250 W vous pourrez aller à 30 km/h. Vous pourrez aussi profiter de trois modes de conduite pour varier les plaisirs, totalement électrique ou alors avec juste une assistance électrique pendant que vous pédalez c'est à vous de choisir ! Pour plus de confort lors des déplacements en transports urbains, ce vélo est pliable et léger avec son alliage aluminium.

Le vélo électrique FIIDO M1 est proposé à seulement 859,69 € chez GeekBuying grâce au coupon de réduction 4T8HGBBZ. La livraison est gratuite et provient d'Europe (en 3 à 10 jours).



Terminons enfin par les écouteurs sans fil Airdots Pro 2 de Xiaomi, ou Xiaomi Air 2, qui ne pèsent que 4,5 g par oreillette tout en profitant d'imposants haut-parleurs de 14,2 mm pour des graves riches et des aigus clairs.

Ils possèdent une connectivité Bluetooth 5.0 afin d'obtenir une meilleure stabilité de la connexion, et prennent en charge le codec LHDC de Savitech (Low latency and high-definition audio codec) permettant de transmettre un volume de données trois fois plus important qu'avec le classique codec SBC.

Ils utilisent la technologie de double-micro pour la réduction du bruit ambiant pendant les appels, et exploitent un contrôle tactile pour la prise d'un appel, la lecture et la mise en pause de l'écoute de musique.

Les écouteurs sans fil Xiaomi Air 2 offrent une autonomie de 4 heures et jusqu'à 14 heures avec l'étui de charge, et disposent d'un capteur infrarouge pour vérifier en temps réel s'ils sont portés ou non et par exemple mettre en pause automatique l'écoute de musique.

Les écouteurs sans fil Airdots Pro 2 ou Air 2 de Xiaomi sont proposés en vente flash chez Geekbuying au prix réduit de 55,45 € avec le code NNNAIR259 et la livraison depuis l'Europe en 2 à 7 jours.