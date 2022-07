Virgin Galactic : une filiale de Boeing pour des vaisseaux-mères

La société de tourisme spatial Virgin Galactic a récemment annoncé un accord avec Aurora Flight Sciences - une filiale de Boeing - pour la conception et la fabrication de sa prochaine génération de vaisseaux- mères.

C'est avec un avion porteur - autrement qualifié de vaisseau-mère - que l'avion suborbital de Virgin Galactic est acheminé à une altitude de près de 15 km. Une fois largué, il allume son moteur-fusée et atteint une altitude de plus de 80 km qui permet notamment aux passagers d'admirer la courbure de la Terre.

Les passagers peuvent détacher leur ceinture et expérimenter un environnement de microgravité pendant quelques minutes. Pour le retour sur Terre et l'atterrissage, l'avion suborbital plane à la manière d'une navette spatiale.

Un nouvel avion porteur pour 2025

" Nos vaisseaux-mères de nouvelle génération seront plus rapides à produire, plus faciles à entretenir et nous permettrons d'effectuer plus de missions chaque année. " Virgin Galactic ambitionne une flotte pouvant proposer 400 vols par an depuis son Spaceport America au Nouveau-Mexique aux États-Unis.

Le premier des deux nouveaux vaisseaux-mères - chacun pour 200 lancements par an - devrait entrer en service en 2025. Ce sera donc une évolution par rapport au design de l'avion porteur VMS Eve actuel. Virgin Galactic dispose pour le moment dans sa flotte de deux avions suborbitaux VSS Unity et VSS Imagine pouvant être lancés 12 fois et 26 fois par an. Une future classe dite Delta pourrait voler jusqu'à une fois par semaine.

Source : Virgin Galactic

Rappelons toutefois que Virgin Galactic a repoussé à plusieurs reprises ses vols commerciaux. Le premier vol suborbital commercial est attendu pour le premier trimestre 2023.