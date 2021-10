Virgin Galactic : le premier vol suborbital commercial repoussé à fin 2022

L'euphorie du 11 juillet pour le vol suborbital de Virgin Galactic avec son fondateur Richard Branson à bord est largement retombée… tout comme l'action du groupe qui plonge en ce moment à la Bourse de New York.

Hier, Virgin Galactic a annoncé le report de son premier vol commercial " grand public " qui est désormais prévu pour le quatrième trimestre 2022. L'annonce est intervenue au lendemain du deuxième vol suborbital habité de Blue Origin avec New Shepard et deux clients commerciaux à bord.

Un programme d'amélioration des performances et des capacités de vol de l'avion porteur VSS Eve et de l'avion suborbital VSS Unity était prévu pour durer de 8 à 10 mois. Il devait débuter après le vol d'essai Unity 23 à vocation de recherche scientifique avec l'armée de l'air italienne.

Plus aucun vol avant mi-2022

C'est dans le cadre de la préparation de ce programme que des données d'un essai en laboratoire ont mis en évidence " une possible réduction des marges de résistance de certains matériaux utilisés pour modifier des joints spécifiques. " D'où un calendrier prévisionnel chamboulé, y compris pour le vol Unity 23.

" Nos décisions sont fondées sur des analyses détaillées et approfondies, et nous volons en fonction de données les plus précises et les plus complètes disponibles. " Virgin Galactic assure que ses véhicules sont conçus avec d'importantes marges de sécurité.

Un point souligné est que le report est sans lien avec l'enquête close de la Federation Aviation Administration (FAA). La FAA avait levé l'interdiction de vol pour Virgin Galactic.