Virgin Galactic a vendu 100 billets pour l'espace à 450 000 dollars l'unité

Virgin Galactic annonce désormais avoir vendu 700 de ses billets pour l'espace, dont 100 au prix plus cher appliqué depuis août.

À l'occasion de la publication de ses résultats pour le troisième trimestre, Virgin Galactic réitère un objectif de vendre 1 000 billets avant le lancement de son service commercial pour un vol suborbital touristique. Un premier vol commercial est prévu pour le quatrième trimestre 2022.

Actuellement, ce sont près de 700 billets qui ont été vendus, soit une centaine de plus depuis août dernier avec une hausse du prix qui a donc été plutôt bien accueillie.

Les 600 premières réservations de clients avaient été faites avec un prix compris entre 200 000 et 250 000 dollars. Désormais, c'est un prix de 450 000 dollars qui concerne les 100 nouvelles réservations enregistrées.

Si Virgin Galactic parle d'une " forte vente de billets au prix actualisé de 450 000 dollars par siège ", il faut néanmoins souligner qu'il s'agit davantage de cautions pour sécuriser une réservation - et pas un plein tarif - avec une partie remboursable le cas échéant.

Virgin Galactic croit en son produit

La réouverture de la billetterie pour Virgin Galactic avait eu lieu un mois après le vol suborbital du fondateur Richard Branson. Par la suite, l'enthousiasme était quelque peu retombé avec une enquête de la Federation Aviation Administration (FAA) et une interdiction de vol qui a finalement été levée.

Virgin Galactic a en outre lancé un programme sur plusieurs mois pour le renforcement de la sécurité de ses appareils.

" Nous entrons dans la période d'amélioration de notre flotte avec une feuille de route claire. [….] La demande de voyage dans l'espace est forte et nous vendons des sièges plus rapidement que nous l'avions prévu. Cela démontre l'incroyable marché pour notre produit et l'appréciation de la valeur de l'expérience unique que nous offrons ", déclare Michael Colglazier, le patron de Virgin Galactic.