Virgin Galactic repousse sa première mission de recherche commerciale

Initialement prévu pour fin septembre ou début octobre, le vol Unity 23 de Virgin Galactic est repoussé. Pour le moment, la fenêtre de vol est pour mi-octobre au plus tôt.

Unity 23 sera la première mission de recherche commerciale pour Virgin Galactic, avec à bord trois membres d'équipage payants de l'armée de l'air italienne et du Conseil national de la recherche.

L'objectif sera d'évaluer et de mesurer les effets sur le corps humain de la phase de transition entre la gravité et la microgravité. Des charges utiles embarquées serviront aussi à étudier l'effet de l'environnement de microgravité sur une série de propriétés chimiques et physiques.

Un autre pépin pour Virgin Galactic

" Pendant la préparation du vol d'essai Unity 23, un fournisseur tiers a récemment signalé un défaut de fabrication potentiel dans un composant du système d'actionnement des commandes de vol qu'il fournit à Virgin Galactic. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore si le défaut est présent dans les véhicules de la société et quels travaux de réparation pourraient devoir être nécessaires. "

Virgin Galactic souligne que ce problème est indépendant de l'enquête de la Federation Aviation Administration (FAA). La FAA enquête sur une déviation de trajectoire de vol autorisée pour l'avion spatial suborbital VSS Unity lors du vol Unity 22 avec à bord le fondateur de Virgin Galactic Richard Branson.

Pendant la phase d'ascension du vol Unity 22 et alors que le moteur-fusée du VSS Unity était en train de s'allumer, un voyant de sécurité a alerté d'une sortie de la trajectoire prévue. Le VSS Unity a volé en dehors de son espace aérien désigné pendant 1 minute et 41 secondes.

" L'affaire actuelle avec la FAA porte sur l'autorisation du contrôle de trafic aérien et les communications ", écrit Virgin Galactic.