Virgin Galactic interdit de vol suborbital le temps d'une enquête de la FAA

C'est un rebondissement pour le moins inattendu. Le 11 juillet dernier, Virgin Galactic a annoncé le succès complet du vol Unity 22 avec notamment à bord de l'avion spatial suborbital VSS Unity le fondateur de l'entreprise Richard Branson.

Considéré comme le premier vol opérationnel du VSS Unity (un premier vol d'essai avec un équipage complet) dans la perspective du tourisme spatial, le vol Unity 22 ne s'est pas déroulé aussi bien que prévu et montré.

La Federation Aviation Administration (FAA) a annoncé une enquête concernant une déviation de trajectoire de vol autorisée lors du retour du modèle de SpaceShipTwo de Virgin Galactic à son Spaceport America dans le désert du Nouveau-Mexique.

" Virgin Galactic ne pourra pas faire revoler le vaisseau SpaceShipTwo avant que la FAA n'approuve le rapport final d'enquête sur l'incident ou détermine que les problèmes liés à l'incident n'affectent pas la sécurité du public ", a déclaré l'agence américaine de l'aviation civile.

Virgin Galactic espère une résolution rapide

Cette interdiction intervient alors que Virgin Galactic a communiqué sur son prochain vol d'essai Unity 23 qui sera sa première mission commerciale de recherche scientifique, avec à bord trois membres d'équipage payants de l'armée de l'air italienne et du Conseil national de la recherche.

Le but de la mission sera d'évaluer et de mesurer les effets sur le corps humain de la phase de transition entre la gravité et la microgravité. Des charges utiles embarquées serviront également à étudier l'effet de l'environnement de microgravité sur une série de propriétés chimiques et physiques.

Crédits photo : Virgin Galactic

Pendant la phase d'ascension du vol Unity 22 et alors que le moteur-fusée du VSS Unity était en train de s'allumer, un voyant de sécurité a alerté d'une sortie de la trajectoire prévue. Le VSS Unity a volé en dehors de son espace aérien désigné pendant 1 minute et 41 secondes.

Virgin Galactic déclare travailler en étroite collaboration avec la FAA pour un examen approfondi et une résolution rapide de l'incident, tout en assurant qu'à aucun moment l'équipage n'a été mis en danger.