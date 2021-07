Elon Musk a réservé un billet pour un vol suborbital de Virgin Galactic

Virgin Galactic a réussi avec succès le vol Unity 22 avec à bord Richard Branson. Patron de Spacex et ami du milliardaire britannique, Elon Musk a réservé un billet pour un futur vol suborbital avec Virgin Galactic.

Dimanche, le milliardaire britannique Richard Branson ainsi que deux pilotes et trois employés de sa société Virgin Galactic ont effectué un vol suborbital à bord du VSS Unity. Baptisé Unity 22 - en référence au 22e vol de l'appareil - et couronné de succès, il a été très médiatisé.

Une fois largué par l'avion porteur VMS Eve à 15 km d'altitude, le vaisseau a allumé son moteur-fusée pour atteindre une vitesse de Mach 3 et grimper jusqu'à une altitude de 86 km. Suffisant pour observer la courbure de la Terre à travers des hublots, tout en expérimentant une poignée de minutes en microgravité.

Le VSS Unity est ensuite redescendu en planant et pour se poser sur la base de Spaceport America dans le désert du Nouveau-Mexique. Pour le VSS Unity, il s'agissait du quatrième vol suborbital au-dessus des 80 km d'altitude. Pour l'Agence spatiale américaine et l'US Air Force, c'est la frontière frontière entre l'atmosphère terrestre et l'espace.

Avant ce quatrième vol, deux vols ont eu lieu avec uniquement deux pilotes et un troisième avec deux pilotes et une passagère (également présente pour le vol Unity 22). Le vol du 11 juillet est considéré comme le premier vol opérationnel du VSS Unity ou du moins le premier vol d'essai avec un équipage complet dans la cabine, même s'il restait encore des places.

À l'issue du vol, Richard Branson a déclaré que la mission de Virgin Galactic est de " rendre l'espace plus accessible à tous. " Il a annoncé un partenariat avec l'entreprise américaine de collecte de fonds Omaze et l'ONG Space fo Humanity qui va permettre à deux personnes (un gagnant et un ami) de gagner des places à bord de l'un des premiers vols commerciaux de Virgin Galactic. Le gagnant sera annoncé fin septembre prochain.

Pour Virgin Galactic, deux nouveaux vols d'essai sont encore prévus avant le coup d'envoi des opérations commerciales début 2022. L'ambition finale est d'arriver à pas moins de 400 vols par an depuis le Spaceport America.

Elon Musk sur un prochain vol suborbital de Virgin Galactic ?

De l'ordre de 600 billets avaient déjà été vendus à des personnes d'une soixantaine de pays différents, dont évidemment quelques célébrités avec un prix entre 200 000 et 250 000 dollars. Surprise… le Wall Street Journal révèle que Elon Musk a acheté un billet pour un futur voyage à bord du vaisseau de Virgin Galactic.

Le fondateur et patron de SpaceX a assisté au succès du vol Unity 22 depuis une section VIP au Spaceport America. Sur Twitter, il a adressé ses félicitations à Virgin Galactic et Richard Branson. Ce dernier a souligné que Elon Musk est un ami et qu'il voyagera peut-être un jour sur l'un des vaisseaux de SpaceX.

Congratulations, beautiful flight! — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2021

Pour le tourisme spatial, il y a Virgin Galactic, mais aussi Blue Origin de Jeff Bezos qui s'envolera le 20 juillet à bord de la fusée réutilisable New Shepard avec trois autres passagers pour aller au-delà de 100 km d'altitude (la ligne de Karman), ainsi que SpaceX avec des ambitions encore supérieures à commencer par le vol Inspiration4 présenté comme la première mission d'astronaute entièrement commerciale en orbite. Un vol de plusieurs jours avec une orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes.

À noter que Jeff Bezos a également félicité Richard Branson pour le vol Unity 22, en ajoutant sur Instagram : " J'ai hâte de rejoindre le club ! "

N.B. : crédits photos - Virgin Galactic.