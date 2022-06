Le navigateur Vivaldi avec client email intégré

Après plusieurs mois en préversion, Vivaldi Mail est en version 1.0. Il s'intègre au navigateur éponyme avec agenda et lecteur RSS.

Vivaldi annonce la version 1.0 de Vivaldi Mail qui est un client email intégré au navigateur sur ordinateur connu pour son haut niveau de personnalisation. Proposé dans les fonctionnalités de productivité, l'outil optionnel était jusqu'à présent en version bêta.

Le client email prend en charge les comptes IMAP et POP3. Avec une interface à onglets, il permet de gérer plusieurs comptes depuis un même lieu. De nombreuses fonctionnalités comme la mise en file d'attente des envois, la gestion des dossiers pour différents types d'emails, les messages lus ou non, la synchronisation des tags sont proposées.

Vivaldi met notamment en avant une base de données de tous les messages, filtres, recherches et autres pour permettre une interaction en local.

Avec aussi agenda et lecteur RSS

En plus du client email avec gestion des contacts, c'est également un agenda qui peut être utilisé en local ou en ligne. Un autre outil est un lecteur de flux RSS et Atom qui prend par ailleurs en charge l'abonnement à des chaînes YouTube et podcasts.

Avec leur disponibilité en version finale, ces outils de productivité intégrés au navigateur sont amplement détaillés sur le site de Vivaldi. Un navigateur qui prend ainsi des apparences de suite Internet… seulement si souhaité par l'utilisateur.