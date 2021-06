En version 4.0, le navigateur Vivaldi intègre un client email, agenda et lecteur RSS. Une telle intégration était attendue. Elle avait été dévoilée fin 2020 dans le cadre d'une préversion technique. Les outils proposés sont toutefois encore en bêta.

Le client email prend en charge les comptes IMAP et POP3 pour une compatibilité avec la grande majorité des services email. Complet et avec une interface à onglets, il permet de regrouper plusieurs comptes en un même lieu et dispose de fonctionnalités comme la mise en file d'attente des envois, la gestion des dossiers pour différents types d'emails, les messages lus ou non, la synchronisation des tags, des raccourcis configurables.

Vivaldi souligne en particulier une base de données de tous les messages, filtres, recherches et autres pour permettre une interaction en local. Il est accompagné d'une gestion des contacts et d'un agenda avec support de la synchronisation via un compte Vivaldi ou CalDAV notamment. De son côte, le lecteur RSS a pour fait notable de prendre en charge l'abonnement à des chaînes YouTube et podcasts.

Parmi d'autres nouveautés mises en avant pour Vivaldi 4.0, il y a également l'intégration d'un outil de traduction de page web qui s'appuie sur Lingvanex. Vivaldi souligne que le moteur de traduction est hébergé sur ses propres serveurs en Islande. La traduction se fait grâce à une icône dédiée à droite dans la barre d'adresse.

À retrouver le cas échéant par le biais de vivaldi://welcome, un assistant permet de guider l'utilisateur lors d'une première configuration en proposant un choix parmi trois types d'interfaces et des outils qui vont avec : Essentielle, Classique ou Complète. Il est possible de revenir à tout moment sur des choix dans les réglages.