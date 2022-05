Le navigateur Vivaldi pour des véhicules Renault

S'appuyant sur le même codebase et dépôt qu'Android sur smartphone et tablette, Android Automotive OS est le système d'exploitation embarqué conçu pour des véhicules et une utilisation sur le tableau de bord. Android Auto est de son côté une interface en lien avec le smartphone associé.

Fin 2021, Vivaldi est devenu le premier navigateur web disponible pour Android Automotive OS et son système d'infodivertissement. L'annonce concernait à l'époque la voiture électrique Polestar 2 du constructeur automobile suédois.

Désormais, ce sont les modèles Megane E-Tech électrique et SUV Austral hybride qui vont pouvoir profiter du navigateur Vivaldi via l'application My Renault. Il sera à retrouver dans l'interface OpenR Link basée sur Android Automotive OS.

Pas pendant la conduite évidemment...

Le navigateur Vivaldi sera ultérieurement disponible sur tous les véhicules avec le système OpenR Link. Il est précisé que Vivaldi pour Android Automotive OS recevra des mises à jour régulières comme sur les autres plateformes.

Fonctionnant de la même manière que sur un appareil mobile, le navigateur ne pourra être utilisé qu'à l'arrêt. Du contenu en streaming basculera éventuellement en mode uniquement audio avec la reprise de la conduite.

Hormis Vivaldi, Renault a souligné d'autres partenariats pour EasyPark (gérer et payer le stationnement), Radioplayer (stations de radio, webradios, podcasts) et Sybel (podcasts) dans l'interface OpenR Link.