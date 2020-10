Vivo s'invite en France le 20 octobre prochain

Après OnePlus et Oppo, c'est au tour de Vivo de s'inviter dans l'hexagone. La marque chinoise qui fait partie du groupe BBK Electronics et qui est donc proche de OnePlus, Realme et Oppo tiendra une conférence le 20 octobre prochain à 16h pour annoncer son arrivée dans notre pays.

La marque pourrait ainsi annoncer un premier smartphone pour le marché français qui serait distribué directement auprès de partenaires (opérateurs ou boutiques en ligne). Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les utilisateurs puisque Vivo est un constructeur assez atypique sur le marché : la marque propose des terminaux haut de gamme avec des orientations originales.

Vivo est ainsi connue pour ses concepts très différents notamment avec ses gammes NEX et APEX.

Pour son lancement en France, on s'attend à l'annonce d'un smartphone haut de gamme, reste donc à savoir lequel.