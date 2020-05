iQOO Z1 : le premier smartphone avec SoC Dimensity 1000+ 5G montre ses muscles

La firme MediaTek a récemment étoffé sa gamme de SoC mobiles Dimensity 1000 avec une variante Dimensity 1000+ apportant notamment le support du rafraîchissement d'écran jusqu'à 144 Hz tout en apportant une compatibilité 5G.

Elle intègre un CPU octocore avec des coeurs ARM Cortex-A77 et A55, un GPU ARM Mali-G77, le support de la 4K, de l'intelligence artificielle et des fonctionnalités de gaming.

Cette puce fera une première apparition dans le smartphone iQOO Z1 (marque Vivo) qui doit être présenté le 19 mai prochain. Elle constitue l'offre haut de gamme de MediaTek et donne une idée de ses performances via un passage par le benchmark AnTuTu.

Avec un résultat honorable de 532 000 points, elle ne rivalise pas avec le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm (575 000 à 600 000 points) mais ses atouts sont ailleurs, dans sa polyvalence, sa technologie 5G UltraSave de limitation de la consommation d'énergie et son prix bien plus bas.

Cela devrait donc donner un smartphone iQOO Z1 5G (en bande sub-6 GHz uniquement) avec un écran 144 Hz, 6 Go de RAM / 128 Go de stockage et un triple capteur photo à l'arrière, le tout pour un tarif de 2698 yuans, soit environ 350 €