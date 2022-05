Vivo : comment fonctionne l'authentification à deux doigts du lecteur d'empreintes du Vivo X80

Pour sa série de smartphones Vivo X80, le fabricant chinois a fait le choix d'un lecteur d'empreintes logé sous l'écran doté d'une grande surface d'analyse et voulant offrir rapidité de fonctionnement et haute sécurité.

Il a fait appel à la dernière génération du module de lecteur d'empreintes ultrasonique de Qualcomm (technologie 3D Sonic Max) qui fait donc le choix d'utiliser les ultrasons pour authentifier une empreinte plutôt qu'une photo.

Cette solution a l'avantage de ne se pas se limiter au dessin de l'empreinte mais d'enregistrer également les crêtes et les creux de l'empreinte pour obtenir une détermination en trois dimensions, en principe beaucoup plus difficile à imiter.

On a pu voir en effet ces dernières années que les lecteurs d'empreintes optiques peuvent être plus ou moins facilement trompés par des imitations d'empreintes à partir de photos ou de moules en silicone.

La technologie ultrasonique ajoute les données de profondeur et complique la possibilité de déverrouiller frauduleusement l'appareil mobile. Elle permet également un meilleur taux de reconnaissance même si l'écran est sale ou le doigt mouillé.

Une grande surface de contact pour de nouveaux usages

Le lecteur d'empreintes de Qualcomm dispose d'une grande surface de contact, de 20 x 30 mm, plus de 10 fois plus étendue que les lecteurs d'empreintes classiques et pouvant prendre jusqu'à 2 empreintes simultanées pour plus de sécurité.

La large zone permettra de d'accéder rapidement aux applications préférées en tapotant sur une zone prédifinie du capteur.

L'autre point mis en avant est la rapidité de l'authentification de l'empreinte. La vitesse de déverouillage du smartphone promise par Vivo n'est en effet que de 0,2 seconde, ce qui en fait l'un des plus rapides du marché.

Et pas besoin ici de tapoter l'écran de nombreuses fois lors du premier enregistrement de l'empreinte, une seule pression du doigt suffit pour enregistrer l'empreinte.

Déjà présent sur les séries iQOO et Vivo X Note, ce type de solution devrait se diffuser dans les prochains modèles haut de gamme de la marque.