Vivo X80 / X80 Pro : les smartphones très haut de gamme avec optique Zeiss

La marque Vivo lance deux nouveaux smartphones haut de gamme avec les Vivo X80 et X80 Pro qui promettent des caractéristiques relevées. Le modèle Pro s'appuie sur un affichage AMOLED 6,78 pouces QHD+ avec rafraîchissement 120 Hz sous lequel se glisse un lecteur d'empreintes ultrasonique pouvant authentifier deux empreintes digitales simultanément. L'écran est marqué d'un poinçon centré logeant un capteur à selfies de 32 megapixels.

A bord, on trouvera également le SoC Snapdragon 8 Gen 1 premium de Qualcomm associé à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage en UFS 3.1 et une batterie de 4700 mAh avec charge rapide filaire de 80W et sans fil de 50W.

On notera que la coque est certifiée IP68 (protection contre les immersions courtes à faible profondeur). A l'arrière, un imposant bloc photo circulaire intègre 4 capteurs avec un module principal grand angle 50 megapixels, un ultra grand angle 48 megapixels, un capteur 12 megapixels fournissant un zoom optique x2 et un zoom périscopique de 8 megapixels assurant du zoom sans perte x5.

Vivo intègre dans le smartphone son ISP dédié Vivo V1 Plus pour améliorer le traitement des clichés et vidéos. L'optique est par ailleurs certifiée Zeiss.

Un Vivo X80 plus modeste

Le Vivo X80 standard reprend l'affichage 6,78 pouces mais avec une résolution FHD+ et toujours un rafraîchissement 120 Hz. Côté processeur, il mise sur le nouveau SoC Dimensity 9000 de MediaTek avec 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage.

La coque est certifiée IP53 (résistance aux aspersions) et la batterie embarquée offre une capacité de 4500 mAh avec une charge rapide filaire de 80W mais sans charge sans fil.

La partie photo exploite un capteur principal Sony IMX866 de 50 megapixels avec un ultra grand angle de 12 megapixels et un zoom x2 de 12 megapixels, tandis que le capteur à l'avant est de 32 megapixels. Le Vivo X80 embarque lui aussi l'ISP Vivo V1 Plus.

Les deux smartphones tournent sous Android 12 avec une surcouche Funtouch OS et la promesse de trois ans de mise à jour Android. Les tarifs sur le marché indien où ils sont d'abord lancés vont de 54 999 roupies (674 € environ) à 79 999 roupies (980 € environ). Seul le Vivo X80 Pro devrait être proposé plus tard sur les marchés européens.