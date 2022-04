Vivo Pad : une première tablette tactile Android ambitieuse pour la marque chinoise

Vivo introduit sa première tablette tactile avec la Vivo Pad et mise sur une solide configuration pour se distinguer.

Le marché des tablettes tactiles a repris des couleurs à l'occasion de la pandémie et des confinements et plusieurs fabricants se sont engouffrés sur ce segment avec des produits largement dominé par Apple et ses iPad.

Plusieurs pistes sont possibles, de la tablette fonctionnelle d'entrée de gamme à l'appareil plus exigeant et offrant une plus grand polyvalence. Pour sa première tablette, Vivo mise sur cette seconde option avec sa Vivo Pad.

Elle a l'avantage de se doter d'un affichage OLED de 11 pouces avec une résolution 2,5K, un rafraîchissement de 120 Hz et le support du Dolby Vision. L'écran tactile peut aussi supporter un stylet Vivo Pen.

Quatre haut-parleurs logés dans les tranches apporteront une ambiance sonore optimisée avec Dolby Audio. Pour des besoins de productivité comme de divertissement, la Vivo Pad embarque un Snapdragon 870 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, lui apportant une belle puissance et les connectivités sans fil WiFi / Bluetooth / NFC, tandis que la batterie de 8040 mAh supportera une charge rapide de 44W.

Un capteur photo 8 megapixels est présent à l'avant pour la visioconférence et un module de 13 megapixels à l'arrière permettra aussi de prendre des clichés. La tablette sera lancée avec Android 11 à bord.

La Vivo Pad sera commercialisée prochainement en Chine en version 8 / 128 Go pour 2499 yuans (360 € environ) et en version 8 / 256 Go pour 2999 yuans (433 € environ). La firme n'a pas encore communiqué sur un lancement international.