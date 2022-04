Vivo X Fold : le premier smartphone avec écran pliable de la marque, avec optique Zeiss

La marque Vivo entre à son tour sur le segment des smartphones dotés d'un affichage repliable avec son premier modèle Vivo X Fold qui se replie comme un livre.

L'appareil offre ainsi un grand écran interne souple de 8 pouces QHD+ AMOLED (qualité E5) avec rafraîchissement 120 Hz, support du HDR10+ et un poinçon pour un capteur photo de 16 megapixels.

La charnière est prévue pour supporter plus de 300 000 manipulations et le smartphone embarque deux lecteurs d'empreintes ultrasoniques, soit un sous chaque écran.

Sur la face externe, un second affichage AMOLED de 6,53 pouces FHD+, également avec poinçon, permet d'utiliser le smartphone une fois replié. A bord, on trouvera un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM Et 256 à 512 Go de stockage.

La batterie de 4600 mAh offre une charge rapide filaire de 66W et une charge ssans fil de 50W.

Comme le montraient les rendus, le Vivo X Fold est doté d'un grand bloc photo circulaire au dos, avec le logo Zeiss apposé. On pourra compter sur un capteur grand angle principal de 50 megapixels (ouverture f/1,75 et OIS), un ultra grand angle de 48 megapixels, un capteur spécial portrait de 12 megapixels et un zoom périscopique de 5 megapixels pour du zoom sans perte x5.

Le smartphone sera lancé en plusieurs coloris et en deux configurations mémoire à partir du 22 avril en Chine :