Vivo Pad, Vivo X Fold : il va y avoir du nouveau le 28 mars

La marque Vivo va dévoiler ses nouveautés le 28 mars avec une tablette tactile et un smartphone doté d'un affichage souple repliable.

Plusieurs fabricants chinois ont tenté leur chance sur de nouveaux segments comme les tablettes tactiles et les smartphones pliants et c'est désormais au tour de la marque Vivo de préparer ses annonces.

Le 28 mars prochain, elle lèvera le voile sur une première tablette tactile Android Vivo Pad dont le design a commencé à se montrer. Elle devrait se montrer polyvalente pour un usage multimédia via ses quatre haut-parleurs comme de productivité grâce au support d'un stylet et d'un dock / clavier Bluetooth.

Les tranches métalliques seront franches et rappelleront celles de la gamme iPad chez Apple, avec au dos un bloc photo marqué d'un double capteur. La tablette Vivo Pad devrait offrir un affichage 11 pouces (peut-être OLED) avec rafraîchissement 120 Hz.

A bord, on trouvera un SoC Snapdragon 870 qui devrait lui apporter de la puissance et une batterie de 8040 mAh avec charge rapide 44W. A l'avant, un module photo 8 megapixels permettra de faire de la visioconférence et la partie arrière aura une configuration 13 + 8 megapixels.

La tablette Vivo Pad fera ses débuts en Chine mais devrait pouvoir ensuite être trouvée en version internationale.

Autre nouveauté attendue, le Vivo X Fold fera entrer la marque sur le segment des smartphones pliants. Si le fabricant ne dit rien de ses caractéristiques, un teaser prépare une annonce pour le 28 mars.

Le smartphone devrait reprendre le design du Galaxy Z Fold de Samsung avec un affichage souple se pliant sur lui-même, tout en conservant un affichage externe. Un grand bloc photo circulaire intégrant quatre capteurs laisse imaginer la présence d'un zoom périscopique, ce qu'avait déjà évoqué un schéma diffusé sur Internet il y a peu, tandis qu'un partenariat avec Zeiss est suggéré.

Quelques informations issues des documents de certification chinois indiquent un épaisseur de 6,28 pouces (déplié) et un affichage externe 6,53 pouces FHD+. La batterie aura une capacité de 4600 mAh avec une charge rapide filaire 80W / sans fil 50W.

En attendant les caractéristiques complètes, il reste à voir si le smartphone Vivo X Fold sera commercialisé en dehors de la Chine.