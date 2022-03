Vivo X Fold : un schéma dévoile le design du premier smartphone pliant de la marque

La marque Vivo prépare elle aussi son premier smartphone avec affichage repliable et un leaker en dévoile le design potentiel, inspiré du Galaxy Z Fold.

Plusieurs fabricants chinois ont dévoilé leur premier smartphone pliant ces derniers mois pour montrer leur savoir-faire et tenter de prendre quelques parts de marché sur un segment largement dominé par Samsung actuellement.

La marque chinoise Vivo devrait bientôt faire partie du cortège avec un modèle Vivo X Fold (ou Vivo Nex Fold selon d'autres sources) dont le leaker Digital Chat Station propose un premier aperçu du design via un schéma.

Le dessin simplifié confirme un format à la Galaxy Z Fold avec un affichage interne se repliant sur lui-même et qui aurait un poinçon pour un module photo (non visible ici).

L'extérieur montre un affichage qui semble incurvé sur la tranche extérieure et doté d'un poinçon centré pour un capteur photo avant. Le dos du smartphone embarquera un gros bloc photo composé de quatre modules.

Des caractéristiques haut de gamme

Le Vivo X Fold proposerait un affichage externe OLED FHD+ de 6,5 pouces avec rafraîchissement d'écran 120 Hz et un écran interne souple de 8 pouces en résolution QHD+ et rafraîchissement également de 120 Hz.

A bord, on trouvera un SoC Snapdragon 8 Gen 1, relevant d'un positionnement premium, tandis que le bloc photo contiendrait un module principal de 50 megapixels, un ultra grand angle 48 megapixels et deux téléobjectifs, l'un de 12 megapixels pour du zoom sans perte x2 et l'autre de 8 megapixels périscopique pour du zoom sans perte x5.

Selon les rumeurs, le smartphone proposera enfin une batterie de 4600 mAh avec charge rapide filaire de 80W et sans fil de 50W. Le reste des caractéristiques (configuration mémoire...) n'est pas connu, pas plus que le prix ou une date de lancement.

Il est également possible que ce premier modèle ne soit proposé qu'en Chine pour tester le marché.