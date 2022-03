Vivo X Fold : le smartphone pliant se montre en rendus avant son lancement

Le premier smartphone avec écran pliable de Vivo ne sera finalement officialisé que le 11 avril mais on peut déjà avoir une idée de son design via plusieurs rendus.

Le fabricant Vivo n'a encore dévoilé de son premier smartphone avec écran pliable Vivo X Fold que la date de présentation officielle qui se fera le 11 avril prochain et le teaser donne peu d'indices du format de l'appareil mobile.

Un schéma publié il y a quelques semaines avait déjà vendu la mèche en orientant vers un style proche de celui du Galaxy Z Fold de Samsung. On en sait un peu plus depuis avec des rendus et une vidéo le montrant un peu plus en détails, tandis que les caractéristiques se dessinent déjà.

Le Vivo X Fold devrait donc proposer un affichage interne souple AMOLED E5 avec résolution QHD+, rafraîchissement 120 Hz et lecteur d'empreintes sous l'écran. A l'extérieur, un second affichage OLED propose une diagonale de 6,53 pouces FHD+, également en 120 Hz et avec un lecteur d'empreintes sous l'écran.

A l'arrière, le smartphone proposera un quadruple capteur photo avec module principal de 50 megapixels, ultra grand angle de 48 megapixels, zoom de 12 megapixels (zoom optique x2) et un second zoom de 8 megapixels périscopique.

Le Vivo X Fold devrait encore profiter d'une batterie de 4600 mAh avec charge rapide filaire 80 ou 120W et charge sans fil 50W, avec un SoC Snapdragon 8 Gen 1 accompagné de 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Mais on ne sait toujours pas s'il sera aussi proposé hors de Chine.