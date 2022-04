Vivo X Note : les phablets ont-elles encore leur place ?

Si le Vivo X Fold et son écran repliable attirent la lumière, le fabricant chinois Vivo a également présenté un smartphone Vivo X Note aux dimensions généreuses et utilisable avec un stylet.

Il reprend en bonne partie le design du Vivo X Fold avec un dos en cuir et un grand bloc photo circulaire au dos mais avec un grand affichage de 7 pouces en résolution QHD+, avec rafraîchissement 120 Hz et pouvant offrir une luminosité jusqu'à 1500 nits grâce à sa dalle AMOLED E5.

L'écran est au format 21:10 pour conserver une bonne prise en main et il dispose d'un lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran. On trouvera également un slider de notification sur la tranche.

Le Vivo X Note embarque un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 à 12 Go de RAM et 256 à 512 Go de stockage, ainsi qu'un ISP dédié Vivo V1 pour la photo / vidéo. La batterie de 5000 mAh profitera d'une charge filaire 80W et d'une charge sans fil 50W. La charge complète se fera en 30 minutes environ.

A l'arrière, le Vivo X Note propose un capteur grand angle 50 megapixels, un ultra grand angle 48 megapixels, un capteur 12 megapixels pour le mode portrait et un zoom périscopique 8 megapixels pour un zoom sans perte x5 et un zoom hybride jusqu'à x60, le tout optimisé grâce à une optique Zeiss. Devant, un poinçon loge le capteur à selfies.

Le smartphone sera proposé en plusieurs coloris et est lancé en plusieurs configurations mémoire :