Vivo X Note : le retour du smartphone grand format

Pendant que Samsung abandonne sa gamme Galaxy Note, le fabricant chinois Vivo met le terme à l'honneur avec un futur smartphone Vivo X Note qu'il présentera la semaine prochaine.

Quelques photos presse ont déjà transpiré sur le réseau social chinois Weibo, montrant un grand smartphone avec un imposant bloc photo à l'arrière. Ce modèle d'exception devrait embarquer un affichage de 7 pouces AMOLED avec résolution QHD+ et rafraîchissement 120 Hz.

Un poinçon central cachera un capteur 32 megapixels et le lecteur d'empreintes sera de type ultrasonique et caché sous l'écran. Le smartphone profitera du SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, accompagné d'un ISP dédié Vivo V1.

A l'arrière, le grand bloc photo devrait compter 4 capteurs : 50 + 48 + 12 + 8 megapixels, avec une optimisation Zeiss. Le Vivo X Note sera doté d'une battere de 5000 mAh avec charge rapide filaire 80W et sans fil de 50W.

Il semble disposer d'une finition cuir et pourra être utilisé avec un stylet. Vivo indique déjà que le design sera affiné pour assurer une bonne prise en main.