Vivo X30 / X30 Pro : les smartphones avec Exynos 980 et 5G annoncés

Pré-annoncée en novembre, la série Vivo X30 se distingue par sa compatibilité 5G et son capteur photo de 64 megapixels.

La marque chinoise Vivo avait promis un premier smartphone 5G avant la fin de l'année et c'est la série Vivo X30 qui est chargée de porter ce flambeau. deux modèles sont annoncés : Vivo X30 et Vivo X30 Pro, après une pré-annonce en novembre.

Et pour fournir la 5G, c'est à un SoC Exynos 980 de Samsung que la marque a fait appel et qui constitue la première solution mobile avec 5G intégrée du groupe coréen, pouvant fonctionner en mode NSA ou SA et dans les bandes sub-6 GHz, avec un débit théorique descendant maximum de 3,55 Gbps.

Les deux smartphones proposent un affichage 6,44 pouces FHD+ Super AMOLED avec une belle luminosité de 1200 nits assurant une lisibilité même en plein soleil, avec un trou dans l'écran dans l'angle droit (plus discret que les générations précédentes) pour loger un capteur photo de 32 megapixels pour les selfies.

Ils sont dotés d'une même batterie de 4350 mAh avec charge rapide FlashCharge de 33 Watts et sont livrés avec Android 9 Pie et surcouche FunTouchOS 10 pour leur lancement en Chine, avec la possibilité de passer à Android 10 lorsqu'ils seront lancés sur d'autres marchés.

Ce qui change entre les deux modèles, c'est la configuration photo. Elle est de quatre capteurs sur le Vivo X30 Pro, dont un module principal de 64 megapixels mais aussi un capteur périscopique de 13 megapixels assurant du zoom x5 hybrid et jusqu'à x60 en zoom numérique. On trouvera également un module ultra grand angle et un capteur pour obtenir les données de profondeur.

Le Vivo X30 propose pour sa part un système à trois capteurs photo, similaire au Vivo X30 Pro mais sans le module périscopique et ses puissants zooms.

Les deux modèles sont annoncés avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, selon la grille tarifaire suivante :