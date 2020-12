Vivo X60 : les premiers smartphones sous Exynos 1080 et avec caméra gimbal se dévoilent

Vivo inaugure sa série Vivo X60 qui a la particularité d'exploiter pour la première fois le SoC Exynos 1080 annoncé un peu plus tôt dans l'année par Samsung.

Pour son premier SoC de nouvelle génération, ce n'est pas un smartphone Samsung qui embarque la puce Exynos 1080 annoncée en novembre mais des appareils mobiles de la nouvelle série Vivo X60.

La famille se dévoile en Chine avec un Vivo X60 standard et un Vivo X60 Pro au design épuré et avec un solide bloc photo à l'arrière, leur permettant de revendiquer respectivement 7,36 mm et 7,59 mm d'épaisseur.

Le SoC Exynos 1080 constitue la nouvelle offre de milieu de gamme de Samsung avec une gravure en 5 nm et l'utilisation de coeurs ARM Cortex-A78 pour le CPU avec un GPU ARM Mali-G78, ce qui lui donne déjà de solides caractéristiques. Il s'accompagne de 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage en UFS 3.1.

Les deux smartphones exploitent un écran 6,56 pouces FHD+ AMOLED (dalle plane) avec rafraîchissement 120 Hz, poinçon centré pour le capteur photo avant 32 megapixels et lecteur d'empreintes sous l'écran.

Pour la partie photo, Vivo a mis en place un partenariat avec Zeiss afin d'optimiser la qualité. Le Vivo X60 propose un capteur principal 48 megapixels monté sur gimbal lui assurant une stabilisation 4 axes avec OIS et anti-tremblement. Il est accompagné d'un ultra grand angle de 13 megapixels et d'un second module 13 megapixels téléobjectif.

Le Vivo X60 Pro utilise aussi un module principal 48 megapixels mais avec une optique plus lumineuse en 7 éléments, avec un ultra grand angle 13 megapixels et un module périscopique 8 megapixels permettant de générer un zoom sans perte x5 et de grimper jusqu'en x60.

Les smartphones, sous Android 11 et surcouche OriginOS, proposent en outre des batteries respectives de 4300 et 4200 mAh avec charge rapide 33W. Les prix en Chine sont les suivants, avec une commercialisation à partir du 8 janvier :

Vivo X60 8 / 128 : 3498 yuans (437 €)

(437 €) Vivo X60 8 / 256 : 3798 yuans (475 €)

(475 €) Vivo X60 12 / 256 : 3998 yuans (499 €)