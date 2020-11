Samsung Exynos 1080 : le SoC gravé en 5 nm avec coeurs ARM Cortex-A78 se dévoile

Le géant coréen commence à dévoiler sa nouvelle génération de puces mobiles en commençant par le SoC Exynos 1080 qui profite pour la première fois d'une gravure en 5 nm EUV, permettant d'augmenter les performances tout en profitant d'une consommation d'énergie abaissée.

Voulant faire oublier les déboires de l'Exynos 990 face au Snapdragon 865, Samsung a revu sa copie et se relance avec un SoC octocore exploitant des coeurs non plus custom mais avec la nouvelle architecture ARM Cortex-A78.

On retrouve une structure en tri-cluster avec un coeur A78 cadencé à 2,8 GHz, trois coeurs A78 à 2,6 GHz et 4 coeurs ARM Cortex-A55 économiques, ce qui devrait apporter un gain de puissance notable puisque ARM annonce une différence de 20% pour l'ARM Cortex-A78 par rapport à la génération précédente.

ARM Cortex-A78 mais aussi ARM Mali-G78 MP10

Samsung ne lésine pas non plus sur la partie graphique en faisant appel à un GPU ARM Mali-G78 MP10 de dernière génération. Ce n'est pas le G78 MP24 du Kirin 9000 de Huawei mais cela devrait permettre d'offrir des performances soutenues face aux solutions Adreno de Qualcomm et des capacités plus que doublées par rapport au G77 MP11 de l'Exynos 990.

Comme toujours, on trouvera également un NPU pour les traitements d'intelligence artificielle. Le nouveau SoC Exynos 1080 assurera des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2 et pourra réaliser de l'enregistrement vidéo 4K ou éditer des vidéos HDR10+ directement depuis le smartphone.

La puce mobile offre enfin une compatibilité 5G à la fois en bandes sub-6 GHz et mmWave (bandes millimétriques).

Le fabricant chinois Vivo, partenaire de longue date de Samsung, serait le premier à proposer un smartphone exploitant le SoC Exynos 1080 début 2021. Si les rumeurs se confirment, Xiaomi et Oppo seraient également intéressés par ce processeur mobile.