Vivo X70 Pro+ : une bête de course en Snapdragon 888+ et quatre capteurs photo OIS

Le fabricant chinois Vivo lève le voile sur sa gamme de smartphones Vivo X70 composée des modèles X70, X70 Pro et X70 Pro+. Ce dernier tape fort en proposant une fiche technique de haut vol.

L'écran 6,78 pouces AMOLED E5 (la meilleure qualité disponible de Samsung) offre ainsi une résolution 2K (3200 x 1440 pixels, 517 ppi) et assure une luminosité jusqu'à 1500 nits, avec un rafraîchissement d'écran adaptatif de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 300 Hz.

Le SoC, ensuite, est un Snapdragon 888+ cadencé à 2,995 GHz avec jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go d'espace de stockage UFS 3.1, assurant des vitesses de transfert rapides.

La batterie offre une capacité de 4500 mAh avec une charge rapide filaire de 55W mais aussi une charge sans fil de 50W, ainsi qu'une charge sans fil inversée de 10W. Vivo proposera un socle de charge pour le sans fil.

Le gros morceau du Vivo X70 Pro+ repose sur son bloc de quatre capteurs photo tous épaulés d'une stabilisation OIS.

Le module principal est un capteur Samsung GN1 de 50 megapixels et il est accompagné d'un ultra grand angle 48 megapixels (114 degrés d'angle de vision) dont la lentille reste stabilisée quelque soit la position du smartphone.

On trouvera également un module de 12 megapixels (avec grands pixels 1,22 µm et ouverture f/1,6) pour les portraits et un zoom périscopique 8 megapixels assurant du zoom sans perte x5 et grimpant jusqu'à X60.

La coque du Vivo X70 Pro+ est certifiée IP68 et le smartphone tourne sous Android 11 avec surcouche Origin OS. Le tarif est conséquent puisqu'il démarre à 5499 yuans (720 € environ) et grimpe jusqu'à 6999 yuans (918 €).

Vivo X70 et X70 Pro

Le Vivo X70 propose un affichage 6,56 pouces FHD+ 120 Hz avec dalle AMOLED et un SoC Dimensity 1200 de MediaTek. On trouvera un triple capteur photo à l'arrière (40 + 12 + 12 MP) et à bord une batterie de 4400 mAh avec charge rapide 44W.

Les tarifs vont de 3699 yuans à 4299 yuans (485 à 564 € environ) selon la configuration mémoire associée.

Le Vivo X70 Pro embarque le même affichage mais bascule sur un SoC Exynos 1080. Le bloc photo comprend quatre capteurs : 50 + 12 + 12 + 8 (zoom périscopique) MP.

La batterie de 4450 mAh profitera d'une charge rapide 44W et les deux smartphones embarquent Android 11 et la surcouche Origin OS.

Le Vivo X70 Pro est annoncé à des tarifs allant de 4299 yuans à 5299 yuans (564 à 695 € environ) en fonction de la quantité de mémoire embarquée.