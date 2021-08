Xiaomi reste numéro deux mondial des smartphones malgré les bons résultats d'Apple

Le groupe Xiaomi profite à plein de l'effet de vide laissé par Huawei, bloqué par les sanctions US, et s'est installé à la deuxième place mondiale des fabricants de smartphones en début d'année, dépassant Apple tandis que Samsung a maintenu son leadership, selon les chiffres de Counterpoint Research.

Cette position reste acquise au deuxième trimestre de l'année. Samsung reste en tête avec 58 millions de smartphones écoulés mais Xiaomi s'en rapproche grâce à un beau volume de 50 millions d'unités écoulées (une première dans son histoire), porté par les ventes de la série de référence Mi 11 et par les séries Redmi 9 et Redmi Note 9 et 10 et son expansion rapide en Europe, Amérique du Sud et Asie du Sud-Est.

Samsung ne voit son volume progresser que de 7% sur un an quand Xiaomi a connu une croissance de près de 100%, ce qui en fait désormais un redoutable compétiteur. Apple, toujours en troisième place, n'a pourtant pas démérité avec 49 millions d'iPhone écoulés, en croissance de 30% par rapport à l'an dernier.

Les fabricants chinois Oppo (34 millions) et Vivo (33 millions) ferment ensuite le Top 5 mondial, confirmant l'importance grandissante de ces acteurs s'ouvrant aux marchés internationaux.

Les ventes de smartphones ont progressé de 19% sur un an, représentant un total de 329 millions d'unités, mais la comparaison est fragile du fait de l'effet de la crise sanitaire et du confinement l'an dernier, tandis que la pénurie de composants freine la production

En dehors du Top 5 mondial, les analystes notent les bonnes prestations de OnePlus, Realme et Lenovo, le premier s'offrant des croissances à trois chiffres (mais sur des volumes qui restent modestes par rapport aux géants) grâce à ses modèles de référence mais aussi sa gamme Nord.