Voici la toute première PlayStation 5 sortie des chaines d'assemblage

Le design de la PlayStation 5 fait encore débat sur la toile depuis la présentation des deux machines par Sony. Et au dela du design, c'est surtout la taille de la console qui soulève le plus de questions.

On sait que la machine se veut imposante, notamment pour offrir un suffisamment d'espace en son sein, ce qui va de pair avec un refroidissement plus efficace, mais aussi plus silencieux.

Compte tenu du retard pris par Sony dans la communication, une certaine méfiance est restée après la présentation des machines. La présentation de simples rendus pouvait ainsi laisser supposer que Sony n'avait pas lancé de production et qu'aucune machine physique n'était encore sortie.

Finalement, un cliché fait taire les rumeurs : il s'agirait d'une photo prise sur une des lignes d'assemblage de la PS5 qui immortalise la sortie de la toute première console de la chaine de production.

Le cliché a certainement été réalisé par Sony pour une diffusion en interne pour marquer cette nouvelle étape. On remarque ainsi la taille relativement imposante de la machine qui se confirme un peu plus. La PS5 serait sans aucun doute la console la plus imposante de l'histoire du jeu vidéo.

La photo confirme ainsi les précédentes rumeurs qui voulaient une machine de taille très imposante... Nous devrions en savoir un peu plus dans le courant de l'été puisque Sony prépare une nouvelle conférence autour de sa console.