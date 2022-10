Voiture électrique : le bonus écologique revalorisé

Afin d'encourager les Français à investir plus largement dans les véhicules électriques, le président Macron a annoncé une revalorisation du bonus écologique.

En pleine période de crise des carburants et alors qu'une station essence sur 3 n'est plus approvisionnée, nombreux sont les français à lorgner vers le véhicule électrique.

Malheureusement, les prix restent très élevés et le véhicule électrique reste encore peu accessible. Pour contrer cette situation, il existe bien des aides proposées par les gouvernements, et en France, le bonus écologique va être révisé.

Le président Macron a ainsi annoncé "Parce que nous voulons rendre la voiture électrique accessible à tous, nous allons même porter le bonus écologique de 6000 à 7000 euros pour la moitié des ménages, les plus modestes"

Le bonus écologique avait déjà permis de doper le marché du véhicule électrique, mais plusieurs pays avaient déjà diminué les aides ces dernières années.

Jusqu'à 7000 euros d'aides

L'aide est ainsi valable pour les véhicules vendus moins de 47 000 euros, ce qui exclut les modèles proposés par Tesla.

D'ailleurs le Président de la République a signifié souhaiter que l'on privilégie les références européennes afin d'éviter de voir ces aides participer à renforcer la présence des constructeurs étrangers, et notamment chinois en Europe.

"Les Américains achètent américain et mènent une stratégie très offensive d'aide d'État. Les Chinois ferment leur marché. On ne peut pas être le seul espace, le plus vertueux sur le plan climatique, qui considère qu'il n'y a pas de préférence européenne" explique ainsi Emmanuel Macron.

Des déclarations qui font mouche le jour de l'ouverture du Mondial de l'Auto, justement boudé par nombre de constructeurs européens, et qui fait la part belle aux marques chinoises.