Les ventes de voitures électriques ont doublé en Europe en 2020

Entre un intérêt grandissant pour ce type de motorisation sans émission de gaz polluants à l'usage et l'arrivée des premières gammes dédiées chez les constructeurs, le marché de la voiture électrique a fortement progressé en Europe en 2020.

Les ventes ont tout simplement doublé l'an dernier pour atteindre près de 540 000 véhicules livrés, tandis que celles des véhicules hybrides ont triplé, les deux segments conjugés parvenant même à surpasser pour la première fois les ventes de véhicules diesel sur le dernier trimestre.

Ce bond du marché de l'électrique (au sens large), en pleine crise sanitaire marquée par une chute globale des ventes de voitures, est observé aussi sur d'autres marchés européens et s'inscrit comme une tendance de fond.

Sur le dernier trimestre 2020, les ventes de véhicules essence affichent en effet un recul d'un tiers et celles fonctionnant au diesel d'environ un quart, tandis que celles des véhicules électriques, hybrides rechargeables et hybrides non rechargables ont toutes connu des hausses allant du double au quadruple, et désormais dans des volumes se comptant en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires.

Le marché de l'électrique se structure

Les incitations financières restent fortes pour alimenter le segment mais d'autres éléments entrent en ligne de compte comme l'interdiction des véhicules polluants dans les grandes villes, avec des critères qui se durcissent de mois en mois, ou l'essor des gammes chez les constructeurs sommés par l'Europe de réduire les émissions de leurs véhicules.

Si le prix reste toujours un frein, un point d'équilibre devrait être atteint vers 2023, les tarifs de l'électrique devenant similaires à ceux d'un véhicule thermique. Le véhicule hybride devrait toutefois rester majoritaire sur la décennie, au moins tant que les autonomies de l'électrique n'auront pas franchement été améliorées.

Il restera le problème de la charge de cette masse croissante de véhicules, entre disponibilité des bornes de charge et pression sur le réseau électrique, notamment dans les périodes critiques (vagues de froid, canicules...)