Volkswagen ID.Buzz : les précommandes du combi électrique démarrent

Annoncé au mois de mars, le Volkswagen ID.Buzz reprend l'esprit du célèbre combi pour en faire une version modernisée et surtout dotée d'une motorisation électrique et d'un habitacle connecté.

Les deux variantes du véhicule, ID.Buzz Pro (version haut de gamme) et ID.Buzz Cargo (version fret), sont annoncés en précommande aux tarifs respectifs de 64 581,30 € HT et 54 430,60 € HT (prix allemands) avec les premières livraisons attendues cet automne.

Après les ID.3, ID.4 et ID.5, le constructeur prend un chemin de traverse avec ce véhicule qui doit contribuer à transformer 70% de ses ventes européennes en tout électrique d'ici 2030.

Explorer une nouvelle voie, rappeler l'héritage

L'ID.Buzz intègre une batterie de 77 kWh (la plus grosse proposition de la famille ID) et exploite un moteur électrique de 150 kW placé à l'arrière et assurant jusqu'à 421 kilomètres d'autonomie. Le véhicule pourra compter sur une charge 170 kW assurant le 5 à 80% de capacité en 30 minutes.

A bord de l'ID.Buzz Pro, le système de bord assurera diverses fonctions comme le Car2X avertissant d'événements et incidents sur la route, le freinage d'urgence face à un piéton ou un vélo ou encore l'assistant de changement de file.

Le système saura aussi lire et afficher les panneaux ou faciliter les manoeuvres de parking grâce à ses capteurs dédiés avant et arrière. L'habitude profitera d'une climatisation bizone et les instruments de bord seront digitalisés, tandis que l'infodivertissement passera par une console centrale de 10 pouces tactile.

Il sera bien sûr facile de connecter un smartphone ou de le charger via les ports USB-C, sans compter la charge sans fil par induction. Un configurateur en ligne permettra de choisir tous les détails du véhicule électrique.