Comment utiliser un VPN pour contourner tous les blocages d’accès à l’information (censure, ...)

Face aux contrôles d’accès voir à l'impossibilité totale d'accès à certaines pages web ou réseaux sociaux mis en place par de nombreux états dans le monde, comme par exemple le blocage de l'application Telegram en Russie, les VPN sont une réelle solution pour accéder à une information non contrôlée par le gouvernement en place.

A l’image de la censure et de la dictature qui se déploient en Chine ou en Corée du Nord où le web ne comporte que.. 28 noms de domaine, le VPN se démocratise de plus en plus permettant à la population d’accéder à des sources d’informations non contrôlées qui permet à chacun de se faire sa propre opinion en contournant la propagande mise en place. De plus en plus performantes et efficaces, de nombreuses plateformes VPN ont su gagner la confiance de leurs utilisateurs et battent chaque année de nouveaux records en termes de taux d’utilisation dans ces pays sous contrôle.

Certains VPN mettent en avant leur capacité à gérer le streaming (Netflix, Amazon Prime,...), d’autres la possibilité de contournement des blocages d’états. En utilisant un bon service VPN, vous pourrez d’un simple clic vous localiser dans n’importe quel pays du monde et ainsi bénéficier des avantages de celui-ci. Notamment plus de liberté avec un accès total, non filtré et non censuré au web et aux autres services comme les messageries instantanées. En vous délocalisant, vous aurez ainsi accès à une information brute n’étant pas tournée vers une idéologie bien précise, vous laissant l’opportunité de vous faire votre propre avis sans subir les pressions médiatiques mises en place. Un moyen redoutable pour prendre du recul et se faire une idée personnelle propre dépourvue de toute influence.

