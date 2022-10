5 utilisations du VPN que vous ne connaissiez pas

Qu'est-ce qu'un VPN ?

Selon la définition du VPN, il s’agit d’un système permettant d'établir une connexion réseau protégée et de renforcer votre sécurité. Un VPN masque votre adresse IP et chiffre vos données, y compris sur les réseaux Wi-Fi publics, afin que personne ne puisse accéder à vos données privées.

Lorsque vous visitez des sites Web et accédez à des contenus, les annonceurs et d'autres tiers sont désireux de suivre vos habitudes de navigation. Un réseau privé virtuel peut vous offrir un plus grand niveau de confidentialité, en utilisant le chiffrement pour protéger votre identité en ligne des regards indiscrets.

Que pouvez-vous faire avec un VPN ?

Économisez de l'argent en ligne

S'il vous est déjà arrivé de rechercher un prix pour un article, pour constater ensuite qu'il a augmenté, avez-vous subi une véritable hausse de prix due à l'offre et à la demande, ou bien s'agit-il d'un système de suivi des prix défini en fonction de votre localisation et de votre historique ?

Grâce à l'utilisation d'un VPN, vous pouvez simuler un emplacement différent pour bénéficier de prix plus bas pour tous vos achats en ligne, qu’il s’agisse de la réservation de vols, d’hôtels, ou de votre shopping habituel. De plus, votre historique de navigation ne pourra plus être pris en compte pour augmenter le prix d’un produit que vous avez déjà consulté.

Utilisez la VoIP sans problème

Comme pour le blocage des sites Web, certains gouvernements nationaux ont leur mot à dire sur le moment où vous pouvez accéder aux services VoIP gratuits, tels que WhatsApp et Skype. Il peut s'agir d'une censure gouvernementale ou bien d'une limitation volontaire à but financier. L'utilisation d'un VPN vous ouvrira l'accès aux services VoIP sans restriction, y compris le chat vocal sur les jeux vidéo.

Accélérez vos jeux en ligne

Les VPN peuvent parfois rendre votre connexion un peu plus lente en raison du protocole de chiffrement utilisé. Néanmoins, si vous choisissez un VPN de qualité, celui-ci permettra au contraire d’éviter de possibles limitations de bande passante définies par votre FAI, ce qui rendra votre expérience de jeu plus fluide.

Prévenez les attaques DDoS pendant que vous jouez

L'essor des e-sports a été incroyable. Néanmoins, tout comme dans les sports réels, beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas supporter une défaite. Au lieu de lancer une raquette ou d'insulter l’arbitre, les joueurs en ligne peuvent pratiquer ce que l'on appelle une attaque par déni de service distribué (DDoS) qui paralyse le PC ciblé et donc par conséquent la capacité d'un joueur à utiliser Internet. Un VPN garde votre connexion chiffrée et cachée, de sorte que vous restez totalement à l’abri de ce type d’attaque.

Évitez le Traffic Shaping

Avez-vous déjà senti votre connexion Internet ralentir sans raison apparente ? Le Traffic Shaping est une technique utilisée par certains FAI pour trier les différents types d’activité sur leur réseau afin de donner la priorité à certains types de connexions. Cela signifie qu'en triant le type de trafic provenant de chez vous, ils décident s'ils veulent vous ralentir ou non. Le shaping basé sur les applications est la forme la plus courante, et nous en faisons généralement l'expérience tous les jours sans même le savoir. Les FAI déterminent quels types d'applications méritent la priorité sur les autres (par exemple la VoIP sur le surf classique), et les jeux sont l'une des cibles préférées. Les VPN offrent une connexion chiffrée qui réachemine votre activité. Les données chiffrées contournent ainsi le Traffic Shaping et empêchent ce ralentissement.