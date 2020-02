Malwares : les Mac de plus en plus infectés, notamment par Shlayer

Longtemps relativement épargnés par les virus classiques, les ordinateurs Mac d'Apple se révèlent, tout comme les PC, être vulnérables face aux menaces grandissantes que sont les malwares. Protéger son MacBook, iMac ou Mac Pro et leurs données via l'utilisation d'un antivirus compétent peut donc s'avérer une bonne idée.

Pendant de nombreuses années les appareils Apple sous macOS nous ont promis une sécurité quasi sans faille, et ils ont su tenir cette promesse jusqu'à encore quelques années. Mais la situation évolue depuis 2018, la menace ayant légèrement mutée. En effet, entre 2018 et 2019, les cyberattaques sur les produits d'Apple ont ainsi augmenté de 9%, rendant les Mac plus vulnérables qu'ils ne l'ont jamais été. Fini les traditionnels virus, beaucoup moins dangereux sous un macOS verrouillé que sur les vieux Windows XP ou même 7, voici venu l'ère des malwares ciblant indifféremment les deux systèmes d'exploitation.

Autant sur PC les utilisateurs ont l'habitude d'avoir installé un antivirus, voir un antimalware spécialisé, autant ce n'est pas le cas pour les utilisateurs mac qui se sentent plus en sécurité et sous-estiment ainsi bien souvent les risques qu'ils encourent en naviguant sur internet. Le danger? Ce sont principalement les malwares et autres tentatives de phishing qui s'attaquent habituellement aux autres systèmes d'exploitations.

La principale menace qui sévit actuellement est Shlayer, un malware apparu initialement en 2018 et qui est une sorte de cheval de troie qui se rend parfaitement invisible, les utilisateurs Mac ne se rendent donc même pas compte qu'ils ont été infectés, et c'est là toute sa dangerosité.

Ce malware se présente sous différentes formes, par exemple une fausse mise à jour. Les cyberpirates utilisent Shlayer pour diffuser des publicités dans le navigateur web de la machine infectée, ce qui permet de générer d'importants revenus.

Selon une récente étude, un mac sur 10 est touché en France par ce malware, ce qui fait tout de même de la France le troisième pays le plus concerné par les cyberattaques sur MacOs après les Etats-Unis et l'Allemagne.



Vous l'aurez donc compris, les cybercriminels n'utilisent plus seulement des virus qui veulent supprimer vos données mais plutôt des malwares publicitaires afin de générer des revenus et qui sont moins facilement bloqués par macOS car ils ne s'attaquent pas directement au système lui même.

Pour garder ses données confidentielles et ses appareils en sécurité il est donc recommandé de faire attention aux liens sur lesquels vous cliquez (recommandation valable depuis des années que ce soit sur PC ou Mac...), et maintenant d'installer un logiciel spécialisé type antivirus ou antimalware même sur Mac !

Nous testons régulièrement des antivirus, le dernier en date que nous pouvons vous recommander sur mac est par exemple Bitdefender qui avait su nous impressionner lors de notre test de Bitdefender Total Security, sachant de plus que ce dernier détecte le malware Shlayer et saura donc vous apporter un haut niveau de protection sur tous vos appareils, ce dernier permettant en effet une protection multi-device pour macOS, iOS et Android. Signalons de plus que Bitdefender Antivirus pour Mac est actuellement en promotion sur le site officiel avec jusqu'à 42% de réduction selon les versions.

L'antivirus Bitdefender vous apporte :

Une protection permanente contre toutes les sortes de virus, malwares, spywares et autres adwares.

Une suppression ou blocage des logiciels indésirables

Un VPN inclus pour assurer une navigation sécurisée et anonyme (200 Mo par jour à une durée illimité)

Une sécurité lors de vos achats en ligne

Une sauvegarde de vos fichiers et données en cas de cyberattaque

Un contrôle parental pour protéger vos enfants



Il est important de rappeler que les virus et malwares ne sont pas uniquement dangereux pour les Mac mais également pour TOUS les appareils et ce quel que soit leur système comme iOS, Android ou encore Windows. Dans tous les cas, installer un antivirus performant, mis régulièrement à jour, devrait vous permettre de vous garder en sécurité.