Cyber Monday chez Wanhao avec de grosses promotions sur les imprimantes 3D et filaments

Marque très connue dans le domaine de l'impression 3D, Wanhao propose pour le Cyber Monday de belles promotions sur ses imprimantes 3D, pièces détachées et filaments.

L'entreprise, qui a été fondée en 2017 et qui est présente en France, propose une large gamme d'imprimantes 3D de qualité à petit prix, mais aussi un large choix de filaments.

Prenons l'exemple de l'imprimante 3D Wanhao Duplicator 12 230 que nous avons testée il y a quelques mois. Elle propose un volume d'impression de 230 x 230 x 240 mm avec une buse de 0,4 mm de diamètre et peut atteindre 255°C avec une précision de 0,08 mm par hauteur de couche et une vitesse entre 10 et 150 mm/s.

Elle dispose un écran TFT accompagné d'une carte mère Robin Nano V1.2 et de drivers silencieux TMC 2209. L'imprimante arrive en kit, mais l'ensemble est simplifié par une notice en français et permet de monter l'imprimante en quelques dizaines de minutes. L'imprimante Wanhao Duplicator 12 230 prend en compte les fils de PLA, PETG, PVA, PLA et PETG, TPU…

Pour le Black Friday, l'imprimante 3D Wanhao Duplicator 12 230 est au prix de 212 € au lieu de 251 €.





D'autres imprimantes sont en réduction comme :



Vous trouverez également 25 % de réduction sur les filaments et la résine avec le code CYBER et 10 % sur les pièces détachées avec le code MONDAY.



