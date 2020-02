Warcraft 3 Reforged : Blizzard rembourse les joueurs mécontents

La sortie de Warcraft 3 Reforged a fait beaucoup de bruit la semaine dernière, mais pas forcément dans le sens qu'espérait Blizzard.

Rapidement, le jeu a été critiqué par les nouveaux joueurs comme les anciens pour les bugs, mais surtout pour les absences et les promesses non tenues par Blizzard. Si Blizzard promettait ainsi une refonte en profondeur du jeu avec de nouveaux dialogues, de nouvelles mises en scène plus dynamiques et travaillées dans les cinématiques et des ajouts divers, dans les faits le titre est bien loin du compte.

Cerise sur le gâteau : les nouvelles conditions d'utilisation du titre ont également eu raison de fonctionnalités jusqu'ici proposées sur l'ancienne version, handicapant ainsi les joueurs de la version originale...

Rappelons que le titre ne profite par ailleurs d'aucune réduction de prix auprès des joueurs qui disposaient déjà de l'ancienne version, et qu'il est difficile d'accepter de payer les 30 euros demandés pour un titre qui se résume finalement à un simple filtre HD sur le jeu d'origine.

Face aux critiques qui n'ont de cesse d'affluer, et aux tests de la presse spécialisée qui enfoncent un peu plus le clou, Blizzard a décidé de réagir et annonce le remboursement instantané aux joueurs qui le demandent sur sa plateforme Battle.Net. Le tout s'accompagne d'un message d'excuse sur les forums américains du jeu.