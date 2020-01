Warcraft 3 Reforged : les joueurs mécontents fustigent Blizzard

Depuis la sortie de Warcraft 3 Reforged ce mercredi, les fans du STR mythique se sont rejoints pour des parties en ligne et en Solo, parfois en 4K afin de redécouvrir un véritable monument du genre.

Mais tout ne se passe pas comme prévu : les plus fans qui ont suivi la progression du titre depuis ses premières présentations sont unanimes : Warcraft 3 Reforged est bien loin du compte pour ce qui est des promesses réalisées par Blizzard.

Et même chez les joueurs qui découvrent le titre, les plaintes se multiplient.

Il est un point intéressant à noter : la version Reforged et la version d'origine bénéficient d'un socle commun, ce qui permet dans la pratique aux joueurs de s'affronter dans une sorte de crossplay en multijoueur. Sauf que le partage s'étend bien au-delà du multijoueur, et Blizzard a modifié ses CGU notamment concernant les mods et campagnes personnalisées. De fait, les anciennes campagnes perso ne sont plus jouables ni sur la version Reforged, ni même sur l'ancienne version du jeu.

Les joueurs critiquent également vivement le doublage de cette nouvelle version. Blizzard s'est échiné à refaire les doublages de la majeure partie du jeu, mais le résultat est loin des attentes des joueurs.

Blizzard avait également promis des cinématiques bien plus spectaculaires et travaillées : lors de la présentation du titre à la Blizzcon 2018, on voyait ainsi une toute nouvelle mise en scène avec des caméras plus proches des personnages pour une narration plus épique de l'histoire... Dans les faits, Reforged propose das cinématiques assez proches de celles d'origine avec une caméra bien trop éloignée et aucun travail d'angle ou de mise en scène particulier.

Il faudra également faire l'impasse sur le système de clans, qui pourtant est disponible depuis des années sur la version originale, mais aussi sur les parties classées...

La copie rendue par Blizzard est donc loin d'être terminée et l'on se demande désormais si l'éditeur respectera ses engagements, et si oui, quand cela interviendra.