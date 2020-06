Warzone : vers des affrontements en Battle Royale à 200 joueurs

Warzone, le Battle Royale d'Activision dans l'univers de Call of Duty devrait prochainement permettre de jouer à plus de 200 personnes sur une même carte.

Le temps d'un weekend, les joueurs de Warzone ont pu accéder au mode multijoueur de Call of Duty Modern Warfare dans lequel certains ont repéré un teaser sur l'évolution à venir de Warzone pour la saison 4.

Dans une capture d'écran du menu du jeu, on pouvait ainsi repérer trois modes inédits en marge du Battle royale en Duos : BR 200, Pillage 200 et BR Juggernaut. Les développeurs du jeu avaient laissé entendre que le nombre de joueurs pourrait progresser sur Warzone en fonction de la popularité du titre et de l'état des serveurs...

Finalement, on pourrait voir arriver des modes de jeu incluant pas moins de 200 personnes sur une même carte dès la saison 4 du titre. On sait que le mode Juggernaut Royale a été confirmé pour la saison 4, il est donc logique que les autres modes affichés soient livrés en même temps.

D'autres indices concernant le mode Juggernaut avaient déjà été aperçus, notamment avec un Mini-Gun glitché dans le butin sur Warzone. Reste qu'il y a également des chances que les parties à 200 joueurs se passent sur des cartes plus grandes, cela impliquerait une version étendue de Verdansk ou l'arrivée d'une nouvelle carte plus vaste.

Par ailleurs, on se demande si la taille maximale des escouades pourra évoluer dans ces modes de jeu. Jusqu'ici, elles sont limitées à 4 joueurs alors que les joueurs sont de plus en plus nombreux à demander une évolution à 5 joueurs ou plus.