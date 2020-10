Watch Dogs Legion : en 4K à 30 FPS et Ray Tracing sur Xbox Series X et PS5

Watch Dogs Legion souhaite rassurer les joueurs et annonce la couleur : le titre sera proposé en 4K à 30 FPS avec la gestion du Ray Tracing sur Xbox Series X et PS5.

Ubisoft a souhaité rassurer les joueurs en évoquant Watch Dogs Legion sur les consoles next gen. L'éditeur indique ainsi via Lathieeshe Thillainathan que le jeu sera proposé en 4K à 30 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X. Le titre proposera également le ray tracing activé.

Une bien belle promesse, mais qui ne vaut en réalité pas grand-chose sur le fond : quid du niveau de détails proposé dans cette définition ? C'est une question qui devrait revenir systématiquement avec chaque jeu pour ces consoles nouvelle génération puisque les fabricants et éditeurs annoncent de plus en plus souhaiter rogner sur les détails pour mettre en avant le framerate et la 4K.

Jouer en 4K, c'est bien, à condition que les graphismes soient suffisamment détaillés pour exploiter pleinement la haute définition... La situation de Watch Dogs Legion est d'autant plus marquée que les configurations PC évoquées pour le jeu en 4K sont assez hautes... La 4K sur console pourrait donc bel et bien se faire au prix de la qualité des graphismes.

Le titre sortira le 29 octobre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Stadia avant d'être porté le 10 novembre sur Xbox Series et le 19 novembre sur PS5.