Watch Dogs Legion : le code source subtilisé par des hackers

Ubisoft est dans la tourmente : une équipe de hackers a réussi à mettre la main sur le code source de Watch Dogs Legion, le prochain blockbuster de l'éditeur qui devrait sortir à compter du 29 octobre prochain.

Le groupe baptisé Egregor a directement contacté Ubisoft pour indiquer être en possession du code et que ce dernier sera partagé sur la toile avant la sortie du jeu si l'éditeur ne versait pas une rançon.

La diffusion du code source du titre aurait des effets néfastes pour l'éditeur et les joueurs : il serait possible de proposer des versions pirates jouables du jeu mais aussi et surtout de travailler sur des outils visant à exploiter certaines failles et organiser des attaques ciblées vers les joueurs.

Ubisoft ne s'est pas encore officiellement prononcée sur le sujet mais avouons qu'un titre centré sur la sécurité et le hack qui se fait lui même hacké, c'est assez cocasse...