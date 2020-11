Watch Dogs Legion : comparatif PC / Xbox Series X

Watch Dogs Legion sera disponible sur Xbox Series X et PS5 mais le titre s'offre déjà un petit comparatif de versions, notamment avec la version PC.

Watch Dogs Legion est un titre particulièrement attendu en cette fin d'année et des questions subsistent, notamment concernant l'optimisation et la qualité graphique du titre sur consoles next gen.

Heureusement, on peut déjà se faire une idée à travers une vidéo comparative qui oppose la version Xbox Series X à la version PC opérant depuis une carte graphique RTX 3080. Ubisoft a confirmé que le titre sera proposé en 4K à 30 images par seconde avec le Ray Tracing sur Xbox Series X.

Cycu1 a donc repris les séquences de jeu partagées par Ubisoft de Watch Dogs Legion sur Xbox Series X à des images capturées sur son propre PC. Sa configuration est à base de Ryzen 9 3900X, RTX 3080 et 16 Go de RAM.

Bonne nouvelle pour les joueurs : le titre sur Xbox Series X n'a pas grand-chose à envier à la version PC malgré une configuration plus onéreuse. Quelques effets de ray tracing son moins prononcés sur console, mais globalement la qualité semble proche. Reste à savoir si les images présentées par Ubisoft qui ont servi de point de comparaison correspondent bien à la version qui sera proposée aux joueurs la semaine prochaine.