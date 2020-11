Watch Dogs Legion : pas de multijoueur avant 2021

Watch Dogs Legion profitera d'une mise à jour très prochaine qui permettra au titre d'évoluer vers la version 2.20 et Ubisoft en a fait l'annonce sur son site officiel.

La mise à jour en question permettra de corriger de nombreux bugs qui entachent l'expérience de jeu, et qui permettront de voir arriver un bouton de sauvegarde manuelle pour PC.

Mais Ubisoft profite de l'annonce pour indiquer que ses efforts pour corriger au mieux les problèmes du jeu nécessitent de nombreuses ressources, et qu'en conséquence, il ne faudra pas attendre de mode multijoueur avant l'année prochaine :

En conséquence de notre volonté de résoudre les problèmes techniques du jeu, nous avons décidé de repousser la sortie du mode en ligne de Watch Dogs: Legion au début de l'année 2021. Cela nous permettra de nous concentrer sur la résolution des problèmes du jeu solo, et nous donnera plus de temps pour tester l'expérience en ligne afin d'assurer une sortie plus fluide pour ce mode.