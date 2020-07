Watch Dogs Legion : la Xbox Series X profitera du Ray Tracing

Ubisoft a profité de l'événement Xbox pour dévoiler une nouvelle vidéo de Watch Dog Legion et évoqué quelques technologies utilisées.

Watch Dogs Légion se précise un peu plus et s'offre une nouvelle vidéo, qui n'offre malheureusement pas de gameplay. Pourtant, la marque confirme quelques éléments connus et apporte de nouvelles informations sur son titre.

On sait ainsi que le jeu sera proposé en monde ouvert et que la marque a prévu de l'optimiser pour la Xbox Series X (il aura donc droit au fameux label spécifique). Cette optimisation devrait permettre d'exploiter une grande partie des technologies proposées par la machine, à commencer par la gestion du Ray Tracing.

Ubisoft confirme ainsi que le titre profitera du Ray Tracing sur Xbox Series X, et l'on devrait ainsi profiter d'une ville de Londres fidèle au rendu magistral.... Les inquiétudes sont toutefois toujours de mise, puisque rappelons que Digital Foundry évoquait le fait que le titre ne pourrait pas tourner à 60 FPS avec le Ray Tracing activé depuis une RTX 2080 Ti et ce, même en 1080P.

L'éditeur pourrait avoir optimisé son titre ou fait le choix de limiter la définition / taux de rafraichissement pour mettre en avant le Ray Tracing. Nous devrions en savoir plus assez rapidement. Le titre est attendu à partir du 29 octobre sur les plateformes actuelles.