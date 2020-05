Waze indique dans quelle voie se placer pour éviter de rater une sortie d'autoroute

L'application Waze va prochainement faciliter les déplacements en indiquant avec plus de précision sur quelle voie se positionner afin d'anticiper les passages d'intersections.

La dernière version bêta de Waze diffusée en Israël propose une nouvelle fonctionnalité inspirée de la concurrence comme Maps ou Apple Plans : l'affichage des voies multiples.

Désormais, lorsque l'utilisateur évolue sur des voies multiples, il lui est clairement affiché sur quelle file il est recommandé de se placer, en fonction du trajet défini et des éventuelles intersections à prendre.

Des icônes situées sur le haut de l'application permettent ainsi de visualiser les voies et de repérer lesquelles sont préférables si elles mènent toutes au même endroit, ou de se positionner sur celle qui est éclairée et qui indique une bifurcation prochaine. L'idée est de ne pas se retrouver bloqué dans la circulation sans possibilité de changer de voie au dernier moment et de rater ainsi une sortie d'autoroute par exemple.

Waze n'a pas indiqué quand l'option sera déployée à grande échelle dans le reste du monde.