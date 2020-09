Waze : la planification anticipée des trajets est disponible

Waze continue de proposer de nouvelles fonctionnalités et il est désormais possible de planifier ses trajets à l'avance depuis la version Web avant de renvoyer le tout sur son smartphone.

Waze, l'application de GPS communautaire racheté par Google, continue de faire son chemin de son côté et désormais, l'application propose une fonctionnalité assez attendue : la planification des trajets depuis la version Web.

Si vous disposez d'un PC, il devient ainsi plus confortable de préparer vos déplacements depuis un navigateur Internet et de renvoyer les trajets vers votre mobile. Il suffira ensuite de lancer la navigation et de sélectionner les trajets préparés à l'avance et ainsi ne rien rater des étapes que l'on souhaitait faire.

La bascule des informations se fait le plus simplement du monde : il suffit de scanner un QR Code avec son smartphone. Waze continue de rassembler plus de 130 millions d'utilisateurs par mois et son aspect communautaire continue de séduire.