AirPods 3 : nouvelles images des écouteurs TWS mais pas de lancement avant la fin de l'année ?

Les prochains écouteurs AirPods 3 se montrent très largement dans de nouveaux clichés, dévoilant leur design et celui de leur étui de chargement. Pendant qu'Apple fait la chasse aux salariés divulguant des informations confidentielles, les fuites restent denses avec une nouvelle série de clichés diffusés par 52Audio.

On retrouve le design à tige courte rappelant les AirPods Pro et déjà observé dans des photos et rendus précédents et un port sans embouts silicone, ainsi que plusieurs évents.

Les AirPods 3 semblent se présenter comme un mix entre AirPods et AirPods Pro, reprenant une partie des fonctionnalités de chaque type. On estime toujours qu'ils ne disposeront pas de la réduction de bruit active de la version Pro.

Quant au lancement, si une prochaine conférence du 23 mars semblait enfin être parfaite pour une annonce officielle, après l'avoir attendue lors des multiples keynotes de fin 2020, l'analyste Ming-Chi Kuo affirme pour sa part que la production de masse ne débutera pas avant le troisième trimestre 2021, et que les écouteurs AirPods 3 ne seraient donc pas disponibles avant le milieu ou la fin du second semestre.

L'analyste anticipe également une baisse des ventes des écouteurs AirPods cette année du fait d'une intensification de la concurrence qui ne lui permettra d'écouler que 78 millions d'exemplaires cette année, contre 90 millions en 2020, tout en lui conservant le leadership du segment.

L'onéreux casque couvrant AirPods Max ne devrait pour sa part s'écouler qu'à 1 million d'exemplaires.