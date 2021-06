WellPaper : OnePlus lance un fond d'écran qui affiche le temps passé sur son smartphone

OnePlus propose un outil assez original pour aider les utilisateurs à décrocher un peu plus de l'écran de leur smartphone.

OnePlus vient de lancer un nouveau fond d'écran à destination de ses smartphones qui a l'originalité d'indiquer à l'utilisateur combien de temps il a passé sur son smartphone et sur chaque catégorie d'applications.

Baptisé WellPaper, l'outil vise à aider les utilisateurs à prendre conscience de leur addiction aux écrans et à tenter de limiter leur exposition tout en gérant mieux leur temps.

L'installation du fond d'écran va automatiquement diviser les applications installées selon 6 catégories : Outils, mode de vie et communication, social, jeux, divertissement et informations et affaires. A chaque catégorie une couleur, dont la part grossira en temps réel sur le fond d'écran en fonction du temps passé sur chaque type d'application.

Le fond d'écran indiquera également le temps précis passé sur chaque catégorie avec une flèche indiquant si le temps est supérieur ou inférieur à la veille. Trois fonds différents sont proposés avec un affichage des couleurs sous forme de tuiles, de cercles ou d'aquarelle.



WellPaper est disponible gratuitement sur le Play Store pour tout appareil disposant d'Android 7 ou supérieur.