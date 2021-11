Western Digital abandonne My Cloud OS 3 et coupe les accès à distance de ses NAS

C'est une nouvelle qui étonne et qui soulève la gronde des utilisateurs : Western Digital stoppe la prise en charge de My Cloud OS 3.

Sans vraiment expliquer pourquoi, Western Digital vient d'annoncer la fin de la prise en charge de My Cloud OS 3 , le système qui régule une grande partie des NAS commercialisés par la marque.

Western Digital a averti les utilisateurs par email de l'abandon des " anciennes générations de My Cloud OS" dont My Cloud OS 3.

On se souvient qu'en juin dernier, une faille zero day avait été repérée sur les My Book Live, entrainant la suppression des données à distance. Une faille similaire avait ensuite été découverte sur les produits My Cloud OS 3.

Finalement Western digital a pris une décision drastique : abandonner purement et simplement toutes les générations antérieures à My Cloud OS 5 à compter du 15 avril 2022. Les appareils concernés ne pourront plus profiter d'un accès à distance à compter de la date annoncée, les NAS deviendront ainsi de simples solutions de stockage local.

Ce choix de Western Digital, très contesté, pourrait etre la réponse à une faille trop importante pour se voir corrigée. Reste que la pilule est difficile à avaler pour les particuliers et professionnels qui exploitent les solutions d'accès à distance des appareils de Western Digital concernés par ce changement.