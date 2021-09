Western Digital : la technologie OptiNAND pour des HDD de 50 To d'ici 2025

Western Digital a récemment levé le voile sur une technologie en développement depuis quelques années : OptiNAND.

Il s'agit d'une technologie dédiée aux disques durs traditionnels qui devrait largement être déployée dans le catalogue de la marque dans les années qui s'annoncent. L'architecture présentée s'inspire des architectures hybrides avec de la mémoire NAND "intégrée verticalement" pour optimiser la gestion des données.

Western Digital évoque deux bienfaits principaux à sa technologie avec des gains en capacité et en performances. La densité par plateau atteint ainsi déjà 2,2 To par plateau. Les plus gros HDD de la marque évoqués intègrent jusqu'à 9 plateaux, soit une capacité totale de 20 TB, mais Western Digital évoque déjà jusqu'à 50 TB d'ici 2025.

Cette technologie vise avant tout les professionnels plus que les particuliers, notamment les services Cloud ou l'intégration dans des NAS. Les HDD OptiNand de Western Digital devraient également se montrer plus fiables : lors d'une perte d'alimentation lors du processus d'écriture, la mémoire Flash devrait permettre de sauver jusqu'à "50x plus de données" que les disques traditionnels qui vidangent leur contenu dans la DRAM.