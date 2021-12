Whatsapp cache le statut des utilisateurs pour les protéger

Il deviendra prochainement plus facile de passer incognito sur la messagerie Whatsapp : une nouvelle fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement auprès d'utilisateurs test. L'option est assez simple : elle propose de camoufler son statut aux personnes de sa liste de contact avec qui aucun échange n'a encore été réalisé.

L'option est prévue pour l'application iOS comme Android et devrait permettre d'éviter la multiplication des spams et autres arnaques par les contacts inconnus. D'autre part, Whatsapp cherche également à couper l'herbe sous le pied de certaines applications tierces qui surveillent le statut des utilisateurs et établissent ainsi des schémas comportementaux.

Côté utilisateur, il n'y aura pas grand-chose à faire, l'option sera d'ailleurs désactivable si on le souhaite.